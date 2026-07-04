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A solo horas de que se viva el electrizante choque entre Brasil y Noruega por los octavos de final del Mundial, las máximas figuras de ambas selecciones, Erling Haaland y Vinícius Jr., se convirtieron en los protagonistas absolutos de las redes sociales tras reaccionar a un hilarante video creado con Inteligencia Artificial.

El clip en cuestión recrea minuciosamente una de las escenas más icónicas de la famosa película de comedia «¿Y dónde están las rubias?» (White Chicks), colocando los rostros de los delanteros en los cuerpos de las protagonistas. Lo que comenzó como una broma de los fanáticos escaló rápidamente cuando ambos futbolistas decidieron sumarse al juego y dejar sus comentarios entre risas en la publicación original.

Por si fuera poco, la interacción sumó un invitado de lujo: el mismísimo actor estadounidense Terry Crews, quien interpretó al inolvidable Latrell Spencer en el filme, no dudó en reaccionar y bendecir el crossover. Este divertido momento ha servido para aliviar la tensión previa al crucial partido de este domingo, demostrando que la tecnología IA y el buen humor también forman parte del folclore del fútbol global.

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