Un hombre quedó detenido en el estado Falcón luego de que un felino entrara a su casa y comiera su almuerzo. Asesinó a un gato y lo había advertido a sus vecinos que haría eso contra los animales que entraran a su casa.

Al parecer no era la primera vez que el felino entraba a la casa del hombre que ahora está detenido. Un mediodía de la semana pasada el hombre llegó y el almuerzo no estaba. Asesinó a un gato y lo colocó en el WhatsApp.

El crimen contra el felino lo denunciaron las personas ante el Ministerio Público con la foto del animal fallecido. Enseguida se procedió a la detención del hombre que deberá ahora pagar condena por maltrato animal.

Asesinó a un gato y quedó detenido e identificado

«Le agradezco a los vecinos que tienen sus animales, por favor cuidar de ellos sea perro o cualquier animal. No voy a seguir tolerando que animales entren a mi casa a hacer lo que le das la gana. No es la primera vez que un gato me come el almuerzo», escribió.

El sujeto que asesinó a un gato quedó identificado como Wanyer Yohel Perozo Rojas, de 26 años. En el mismo mensaje el hombre escribió un mensaje contundente por el hecho: «Para que esto no suceda cuiden de sus animales».

Los vecinos denunciaron al sujeto por el asesinato del felino. Muchas veces los gatos huelen la comida y si no son de la casa buscan entrar para poder comer. Hasta ahora el crimen hacia el animal lo repudiaron.

Otro felino muerto

Este año 2020 no solo a un felino le han hecho daño, muchos animales han muerto. Recordemos el caso del jaguar muerto en Morón, el jaguar en Barinas; el gato drogado en Margarita y otros casos.

Recientemente en Margarita un hombre mató a un felino para luego comérselo. Estos crímenes mediante pruebas y denuncias merecen todo el castigo de la ley.

