Compartir

Cuando se trata de formar modelos para la vida, la agencia de modelaje AT Model Agency es una opción en el estado Aragua. Esta tiene la finalidad de preparar mujeres y hombres en el ámbito personal y profesional desde los 4 años hasta los 65 años.

A través de un pensum que consta con asignaturas de crecimiento personal, oratoria y locución, marketing digital. Además de asesoría de imagen, pasarela, artes escénicas, foto pose, entrenamiento físico, etiqueta y protocolo de mesa, y maquillaje.

La agencia está posicionada en el mercado de la belleza como una academia única en el país que ayuda a cumplir tus sueños. Además, que la inclusión es fundamental para marcar la diferencia.

Lo importante de esta academia es la preparación basada en valores, amor propio y seguridad personal enfocada en el desarrollo integral. Como también en el crecimiento personal de cada modelo.

Estudiar en dicha agencia te brinda una amplia experiencia debido a las prácticas profesionales que se realizan en estudio fotográfico. También tener conocimiento de pasarela, etiqueta social y conducción de televisión.

AT Model Agency

Arantza Tagliaferro quien es la directora de la academia, lleva más de 10 años impartiendo clases en distintas escuelas del estado Aragua. Pero no fue hasta hace dos años que decidió montar su propia academia en compañía del productor Alveiro Bolívar; lugar que hoy da frutos exitosos a nivel regional y nacional.

“No hay límites para lo que queremos lograr como mujeres, no importa tu edad, peso, estatura, ni condición física siempre. Y cuando tengas actitud y la ganas de aprender, en AT Model Agency no somos una escuela de inclusión, sino de talentos extraordinarios donde todos merecemos la oportunidad de ser mejor persona”.

Ya hoy la academia, cuenta con más de 50 modelos desde el nivel básico hasta el profesional, con más de 10 eventos a nivel regional. Donde las participantes han podido desfilar vestimentas de diseñadores de talla nacional e internacional y que siguen sumando cada día más en su formación.

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»