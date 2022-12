Compartir

Con la primera secuela de «Avatar: The Way of Water» el espectador se puede sumergir en los océanos de Pandora y exponer el frágil equilibrio ecológico de la luna.

El superéxito de James Cameron regresa a la gran pantalla y aspira a ser «más que una película, una experiencia», explica la actriz Sigourney Weaver. Quien con 73 años puede interpretar a una adolescente, gracias a la tecnología.

El próximo 16 de diciembre se estrena en España. Y los héroes de la película original de 2009, Jake y Neytiri, vuelven a protagonizar la cinta; pero esta vez son ya una pareja adulta, responsable de cinco adolescentes.

Kiri es una de las menores a cargo y es la hija biológica del avatar de la doctora Grace, personaje que interpretó Weaver hace trece años y que fallecía en esa primera entrega.

Aprovechando al máximo la capacidad inmersiva del 3D, la cinta, sumerge al espectador en los vastos océanos de un mundo alienígena. Y una vez más, los humanos utilizan su potencia militar para controlar el entorno y explotar los recursos del lugar.

La primera de las cuatro secuelas representa un mundo de acción, persecuciones y explosiones. Al mismo tiempo, es el centro de trama los valores familiares.

El director de «Avatar: The Way of Water» explicó en Londres que esta película «va más al fondo en términos de emociones» que la primera.

Cameron decla´ro que “Yo soy padre de cinco. Queríamos zambullirnos en la dinámica familiar, en las responsabilidades de tener hijos”. «Cuando no tienes hijos puedes no tener miedo, pero aprendes a tenerlo cuando eres padre, cuando tienes algo mayor que ti mismo, que puedes perder. Con eso tienen que lidiar los personajes», agregó.

Sigourney Weaver, célebre por papeles como la teniente Ripley en «Alien» (1979) y Diane Fossey en «Gorillas in the Mist» (1988), se somete ahora a la magia de los efectos especiales para dar vida a su propia hija, una adolescente rebelde y espiritual.

«Inmediatamente, pensé que sería divertido», rememora Weaver al ser preguntada por la primera vez que el director le propuso el papel.

