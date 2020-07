En la noche de este lunes, se registró un importante bajón de luz en varios estados de Venezuela y fallas en el suministro eléctrico.

A través de redes sociales reportaron fuerte fluctuación de voltaje en el estado Carabobo; el cual dejó varias zonas sin luz.

Además de Distrito Capital, Miranda, Vargas, Apure, Lara, Portuguesa, Mérida Guárico y Aragua.

Igualmente, tiempo después se volvió a registrar otro bajón de Luz en casi todo el país, con fallas en el servicio eléctrico.

Por otra parte, NetBlocks el Observatorio de Internet informó que el corte de energía ha interrumpido la conectividad a Internet en varios estados de Venezuela desde las 8:40 pm

Confirmed: A power outage has knocked out internet connectivity in multiple states of #Venezuela from 8:40 p.m. local time; incident ongoing #6Jul #Bajón #SinLuz 🔌 pic.twitter.com/DCW2S9jWGQ

— NetBlocks.org (@netblocks) July 7, 2020