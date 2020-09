En el sector El Peaje las personas tuvieron que salir corriendo por una balacera en la Cota 905. Se pudo conocer que un comando de la Fuerzas de Acciones Especiales llegaron al lugar. Hasta ahora el enfrentamiento no ha reportado personas heridas.

El comando llegó a El Peaje y las personas en tensión salieron corriendo del lugar. La balacera en la Cota 905 alertó a comerciantes que bajaron las rejas santamarías. Por su parte muchas personas buscaron resguardo.

En la zona quedaron dos delincuentes fallecidos, los mismos disparaban con armas largas. El fuerte tiroteo dejó a la capital casi solitaria ya que las personas dejaron de transitar por las inmediaciones de la Cota 905.

Esta zona es una de las de mayor violencia de Caracas y las bandas vigilan constantemente las entradas. Al parecer un comando de la FAES estaba cerca cuando entraron al lugar y se formó el intercambio de disparos.

Delincuentes se enfrentaron en la Avenida Victoria, entre el triángulo que da a El Peaje, la Cota 905 y San Agustín de sur. Los gariteros avistaron una comisión policial lo que encendió el intercambio de balas.

Footage of the clashes between gangs and FAES, the problem with leaving Cota 905 for so long is that the gangs are better equipped than local security forces and police pic.twitter.com/zDbbbpa1wE

— CNW (@ConflictsW) September 22, 2020