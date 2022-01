Compartir

















Luego de una temporada agridulce el año pasado, por ganar el título, pero sin ver acción por una lesión; la campaña 2021-2022 de Balbino Fuenmayor quedó enmarcada para el recuerdo: se convirtió en el segundo jugador en la historia de la pelota venezolana en ganar el Premio Luis Salazar al Regreso del Año y el Premio Víctor Davalillo al Jugador Más Valioso en una misma temporada.

El inicialista de Caribes de Anzoátegui recibió 31 votos al primer lugar, nueve al segundo y siete más al tercero para sumar 189 puntos y se unió a Alex Cabrera; quien en la zafra 1997-1998 ganó ambas distinciones con Pastora de Los Llanos.

Premio Víctor Davalillo

Fuenmayor logró así superar los 112 puntos que obtuvo Ildemaro Vargas, de Cardenales de Lara; y los 65 de Nellie Rodríguez, de Navegantes del Magallanes, en lo que significó el cierre de Los Grandes de la LVBP; premios organizados por Numeritos Gerencia Deportiva y Line Up Internacional, avalados por la Liga Venezolana de Béisbol

Profesional.

El carabobeño fue líder del circuito en remolcadas (53) y bases alcanzadas, segundo en

jonrones (11); tercero en dobles (15), slugging (.613); y cuarto en average (.361) y en OPS (1.016). Sus 53 fletadas también le permitieron igualar la marca de la franquicia que poseía en solitario Eliézer Alfonzo desde la campaña 2003-2004.

“No me lo creo. Ser el Jugador Más Valioso de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional

fue algo que siempre soñé desde que inicié mi carrera profesional”; señaló Fuenmayor

al conocer la noticia de su premio. “Saber que ahora eso está concretado, uno queda sin palabras”.

El inicialista también es el tercer pelotero de la tribu en ganar el Jugador Más Valioso,

después de Magglio Ordóñez (1996-1997) y el propio Eliézer Alfonzo (2007-2008).

“Primero tengo que darle gracias a Dios, porque me brindó la salud y esta excelente

temporada”, agregó. “Estar en esa lista junto con Magglio Ordóñez y Eliézer Alfonzo en

la franquicia de Caribes me deja sin palabras, al igual que ganarme el Premio Víctor

Davalillo, del mejor bateador de todos los tiempos del béisbol venezolano. Todo eso me

deja sin palabras”.

“Quiero enviarle un saludo muy cordial a Balbino Fuenmayor por haber conquistado el

Jugador Más Valioso y el Regreso del Año”, dijo Víctor Davalillo, quien le hará entrega del galardón al slugger de Caribes. “Quiero desearle más suerte en su camino y que sigan los triunfos”.

Fuenmayor (Premios Luis Salazar y Víctor Davalillo), Wilfredo Romero (“Chico”

Carrasquel al Mánager del Año), Jermaine Palacios (Novato del Año), Jackson Stephens

(“Carrao” Bracho al Pitcher del Año), Anthony Vizcaya (Set Up del Año), Bruce Rondón

(Cerrador del Año) y Niuman Romero (Productor del Año) conforman a Los Grandes de

la LVBP de la temporada 2021-2022, galardones que serán entregados el próximo 12 de enero en Caracas.

