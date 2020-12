Banco de Venezuela presentó fallas en sistema de línea y puntos de venta

Este jueves 31 de diciembre, usuarios de la red social Twitter se quejaron que el sistema de línea y puntos de venta del Banco de Venezuela presentaron fallas.

El último día del 2020, los venezolanos trataron de hacer sus compras para recibir el año nuevo; pero se encontraron con la interrupción en los servicios del Banco de Venezuela; obstaculizando las operaciones bancarias electrónicas y puntos de venta.

Por varias horas, las personas tuvieron en cola para cancelar los productos; pues el sistema con la tarjeta de débito no pasó, mientras que el pago móvil no se realizó y mucho menos las transferencias bancarias.

Hasta ahora, las autoridades del Banco de Venezuela a través de las redes sociales no han explicado las razones del colapso de la entidad bancaria. Sin embargo, en su cuenta de Twitter se puede apreciar un mensaje de feliz y próspero año 2021.

Ante este mensaje, los usuarios de Twitter expresaron su descontento, pues hoy fue un día de calamidades para poder acceder a la entidad bancaria y hacer los respectivos pagos para disfrutar una Nochevieja al lado de los seres queridos en Venezuela. Pues el Banco de Venezuela presentó fallas.

Buenaas tardes Sres Banco de Venezuela intente hacer una compra y al pasar la tarjeta de debito por el punto de venta ticket sale como transaccion fallida pero igual me debitaron el monto y me quede sin dinero que hago como solucionan el problema

Se cae BOD, se cae banco de Venezuela, no pasan los puntos banesco, no hay sencillo para $, no tienes señal ni de Digitel ni de Movistar (Movilnet creo que ya esa empresa dejo de existir) #ElSobrevivirVenezolano

Hoy no podía irse en blanco el Banco de Venezuela no pude comprar con la tarjeta de debito apareció "transacción fallida no hay comunicación con el banco" cuando reviso mi cuenta me aparece el monto debitado, estas son horas y aun no lo reembolsan…

