Beneficiadas 9 mil familias en 24 sectores de La Isabelica con distribución de gas

Más de 9 mil familias del sur de Valencia fueron atendidas este miércoles en los 24 sectores de La Isabelica, en la parroquia Rafael Urdaneta en el municipio Valencia. En el marco de una nueva jornada del Plan de Aceleración Bicentenario de GasDrácula.

Así lo informó el diputado (AN) José Parada, comisionado del gas en la entidad, quien destacó que pese a las dificultades generadas por el bloqueo criminal y la guerra económica, GasDrácula cumple su plan operativo, organizativo y estratégico de distribución de gas doméstico en el estado.

“Hoy nuevamente estamos en pie de lucha llevando gas a toda La Isabelica, un esfuerzo combinado de cuatro centros de trabajo para darle respuesta a la población. Solo este miércoles, despachamos 9.691 cilindros de diferentes presentaciones para atender a 9.954 familias de la zona”, detalló.

9 mil familias en 24 sectores de La Isabelica

Parada explicó que esta jornada contó con el despliegue de seis plantas de llenado móviles en los sectores 02, 08, 09, 10 y 11, además de los bloques del 49 al 62 de La Isabelica, para la recarga directa de 3.644 cilindros de 10 kg, entregados a 2.396 familias de dichos sectores.

“Es importante acotar que Carabobo es uno de los estados con mayor capacidad operativa del país, por eso, no descansamos de trabajar, despachando gas a todas las comunidades de lunes a lunes. Aquí estamos trabajando duro, no paramos y no vamos a descansar hasta atender debidamente el tema del gas en Carabobo. En los próximos días recibiremos mejores niveles”, afirmó.

Pueblo satisfecho con mega jornada

Joan Figueredo, habitante del sector 13 de La Isabelica, se mostró agradecido con el gobernador por comprometerse con el bienestar del pueblo y cumplir constantemente sus promesas.

“Estamos agradecidos con nuestro gobernador por cumplir con su trabajo en las comunidades. Gracias porque no se trata de tendencias políticas e ideológicas, sino del compromiso de un gobernador con su pueblo”, expresó.

Entre tanto, Adriana Briceño, vecina del sector 11, invitó a los carabobeños a confiar en las políticas sociales, debido a que en días pasados, realizaron la solicitud de una mega operativa en La Isabelica y en tiempo récord, el mandatario regional honró su palabra.

“Estamos muy satisfechos con esta jornada especial, debido a que el gas es un insumo de primera necesidad para el hogar y a partir de hoy, vamos a poder contar nuevamente con él. Gracias gobernador por todo lo que estás haciendo en La Isabelica, desde el gas hasta la resolución de los problemas de las aguas servidas”, señaló.

Puedes leer: Autoridades auxiliaron a mujer desvanecida en puente Santa Rosa de Valencia

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»