Tras la cancelación en abril por la pandemia del COVID-19, el miércoles por la noche, se llevó a cabo la entrega de los Billboard Music Awards 2020.

En reconocimiento a los artistas que encabezaron las listas de popularidad entre el 23 de marzo del 2019 y el 14 de marzo del 2020. El escenario elegido para el evento virtual fue el Teatro Dolby de Los Ángeles, y la conductora, por tercer año consecutivo, fue Kelly Clarkson.

Asimismo, Post Malone fue el gran protagonista de la noche al quedarse con nueve estatuillas; entre las que se destacan “Mejor Artista Masculino” y al “Mejor Artista del Año”, la categoría más importante.

Además, la otra figura destacada de la jornada fue Billie Eilish: “Mejor Artista Femenina” y su álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Elegido como el mejor del año.

Igualmente, Lil Nas X es premiado por ser el “Artista Top Hot 100”, y el tema que interpretó junto a Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”; se consagró en la categoría “Canción Top Hot 100”.

El premio a «Mejor Logro» se lo lleva Harry Styles; «Mejor artista con ventas de canciones», fue Lizzo, como era de esperarse BTS como «Artista en Redes Sociales». Como «Mejor Artista Latino» Bad Bunny.

Billboard Music Awards 2020

Cabe destacar, que los Billboard Music Awards 2020, contó con los shows de destacadas figuras y bandas, entre ellas: Alicia Keys, Bad Bunny, Brandy feat. Ty Dolla Sign, BTS, Demi Lovato.

Así como, Doja Cat, En Vogue, Garth Brooks, John Legend, Kelly Clarkson, Pentatonix & Sheila E.; Kane Brown, Swae Lee & Khalid, Luke Combs, Post Malone feat. Tyla Yahweh, Saint Jhn y Sia.

Los Billboard Music Awards premian a los artistas más populares de la música actual según su desempeño en los Billboard Charts.

Los nominados se determinan de acuerdo a las preferencias de audiencia, las ventas y canciones digitales, radio, streaming, giras y reconocimiento social.

