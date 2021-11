Este martes el precio del Bitcoin bajó hasta los USD 55.600, luego de que comenzó la semana cerca de los USD 60.000, según los datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView.

Pese a esta situación, el analista independiente de mercado ‘Rekt Capital’ indicó que la acción del precio para BTC resulta «prometedora» hasta ahora; y está «muy cerca de recuperar este nivel mensual como soporte (verde)».

No obstante, advirtió que todavía podría existir mucha volatilidad en el cercano plazo a medida que el mercado cierra el mes de noviembre.

«Se debe tener en cuenta que el precio del Bitcoin todavía podría fácilmente seguir de esta manera durante el resto del mes. El cierre mensual es lo que importa», agregó.

Por su parte, el socio gerente y director de inversiones de ExoAlpha David Lifchitz, señaló que el 16 de noviembre, el fideicomisario de Mt. Gox distribuirá alrededor de 145,000 BTC a los inversores minoristas que utilizaron el exchange entre 2013 y 2015.

Lifchitz destacó las preocupaciones que algunos tienen de que muchos de estos «inversionistas familiares»; pues esperan «recibir una ganancia inesperada en un futuro cercano».

Debido a que BTC tiene 100 veces más valor que su precio de compra original, «probablemente los venderán a cualquier precio, lo que probablemente afectará bastante al mercado cuando llegue la noticia de la distribución efectiva».

Por ahora, Lifchitz siente que «la venta masiva parece terminar en el nivel de soporte de 57,000 a 58,000 dólares» y parece «listo para alcanzar nuevamente los USD 63,000 y más en los próximos días».

Según el analista y usuario seudónimo de Twitter, «TechDev», la corrección actual está «siguiendo a mediados de noviembre de 2017 hasta casi la perfección«, como lo explicó en un gráfico, con «una ruptura de la media móvil simple de 50 días (SMA)».

If you are concerned about the #Ethereum weekly bear div…

You must have been equally concerned this time 2017.

It will play out eventually, but not yet.#Alts will love it when $ETH resumes off this retest. pic.twitter.com/ayActG21vQ

— TechDev (@TechDev_52) November 23, 2021