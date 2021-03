Marvel Studios y Disney retrasaron una vez más a Black Widow, ahora la película se estrenará el 9 de julio de 2021, tanto en cines como en Disney plus.

La pandemia sigue causando estragos en los estudios. Marvel y Disney confirmaron que la película protagonizada por Scarlett Johansson cambia de fecha. En Disney+ será contenido de Premiere Access.

Marvel Studios' "Black Widow" is in theaters July 9 and on @DisneyPlus with Premier Access. Additional fees required. pic.twitter.com/XisH4LZn1n — Marvel Entertainment (@Marvel) March 23, 2021

Black Widow en cines y Disney Plus

Asimismo, se dio a conocer que «Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring» también cambió su fecha de estreno al 3 de septiembre, únicamente en cines.

Luca, la nueva película animada de Pixar, llegará el 18 de junio directamente a Disney Plus, sin cargo extra. Pero se va a saltar por completo su paso por salas de cine.

Igualmente, «Cruella», la película protagonizada por Emma Stone también llegará a Disney+ como un estreno de Premiere Access el 28 de mayo, además de estrenarse en cines el mismo día.

El jefe de Distribución de Disney, Kareem Daniel, justificó esta decisión como una manera de «adaptarse a las preferencias cambiantes del consumidor».

«Al disponer de una estrategia de distribución flexible en un mercado que está comenzando a recuperarse de una pandemia global, podremos continuar ofreciendo las historias de The Walt Disney Company a familias de todo el mundo».

Sin embargo, la estrategia tomó por sorpresa a la industria cinematográfica; que esperaba retomar su funcionamiento habitual en verano, al menos en Estados Unidos donde la campaña de vacunación avanza a buen ritmo.

Por otra parte, el anuncio llega horas después de conocerse que Warner Bros, dará exclusividad de nuevo a las salas en una cierta vuelta a la normalidad tras la pandemia.

Continúa Leyendo: Disney inició el rodaje del live action de Peter Pan y Wendy

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»