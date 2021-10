Bravos de Atlanta aplicó la misma receta del sábado a Dodges de Los Ángeles; para vencer 5-4 y dejar en el terreno al actual campeón de las mayores. Eddie Rosario se convirtió en el mejor jugador del partido al despachar el hit para ganar.

En el noveno tramo, Rosario encontró a un corredor en las bases para colocar ahora a los Bravos adelante en la serie de campeonato. El venezolano Brusdar Graterol se convirtió en el lanzador perdedor.

Just a little bit of California love.#BattleATL pic.twitter.com/a2c5lBnI02 — Atlanta Braves (@Braves) October 18, 2021

Ambos equipos se fajaron en este segundo encuentro y los Dodgers de Los Ángeles desde la primer entrada anotó par de carreras. El lanzador Ian Anderson de Atlanta lo bombardearon en el primer tramo.

Anderson de Atlanta permitió dos carreras limpias en tres entradas de labor ante Los Ángeles. Los Bravos no se detuvieron y ante el intraficable Max Scherzer anotaron dos carreras del empate; para colocar el encuentro a dos por rayitas por lado.

Bravos de Atlanta se va a adelante

Las carreras de Atlanta las anotó en el cierre del cuarto tramo, desde allí ambos equipos se cerraron en su pitcheo. Luego de eso en el séptimo gracias a un error Los Ángeles se fueron adelante en la pizarra.

Pero la respuesta vino por parte de Atlanta en el cierre del octavo tramo con dos carreras ante los envíos de Julio Urias. En el octavo el venezolano Ehire Adrianza tuvo la oportunidad de oro para ser el héroe; pero terminó ponchado por los envíos de Julio Urias.

Sigue leyendo ahora en nuestro portal:¡Serie igualada! Medias Rojas despertó y se hizo sentir ante Astros de Houston