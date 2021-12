Compartir

















Este jueves 2 de diciembre Britney Spears, arriba a sus 40 años de edad, totalmente libre de la tutela legal que ha controlado más de una década de su vida. Actualmente se encuentra comprometida y en el ojo del huracán.

La justicia de California, puso fin a la situación legal personal de la artista, por el que el padre de la cantante llevó las riendas de sus finanzas y vida personal durante casi 14 años.

Spears en un video de publicado en su cuenta de instagram dijo «Gracias a ustedes, a su preocupación, creo que me han salvado la vida».

Britney Spears arriba a sus 40 años y recupera su autonomía

La artista, que ha vendido más de 100 millones de discos, ha recuperado su autonomía y pronto podrá hacer uso de su patrimonio de 60 millones de dólares, una situación radicalmente diferente a la de hace unos meses, cuando tenía que pedir permiso para salir de casa y gastar un dólar.

En su horizonte inmediato destaca su compromiso con Sam Asghari, un entrenador personal y bailarín al que conoció en 2016 durante el rodaje del videoclip «Slumber Party».

La pareja anunció el enlace a través de Instagram, plataforma que se ha convertido en la única vía de contacto entre la cantante y su público.

Spears no se prodiga en eventos desde hace años y su último trabajo, «Glory», data de 2016.

Sin embargo, su nombre ha copado titulares y portadas de medio mundo, no sólo por los líos de la tutela legal, sino también por los cuatro documentales que repasan su carrera, firmados por medios como The New York Times, la BBC y Netflix.

Noticias24Carabobo

Continúa leyendo: Cambios propicios para la evolución de los signos zodiacales traerá el Eclipse Solar