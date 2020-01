Brote de coronavirus en China dejó tres muertos y más de 200 afectados

Debido a un brote de coronavirus en China; las autoridades sanitarias confirmaron este lunes la tercera víctima de la neumonía vírica. Hasta el momento hay 201 personas contagiadas.

A la neumonía se le ha llamado Wuhan; por la ciudad en la que se detectó un brote de este virus el mes pasado.

Asimismo, en Wuhan se registró la tercera muerte por este virus brote de coronavirus en China y que ya llegó a Pekín. Hay dos casos bajo tratamiento en el sur de la capital y otro justo en la frontera con Hong Kong.

Sin embargo, los tres pacientes reconocieron haber visitado recientemente la ciudad. Estos forman parte de un incremento significativo de los contagios confirmados durante el pasado fin de semana, con 136 nuevos diagnosticados.

Igualmente, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan indicó que 36 se encuentran en situación grave o crítica.

Entre los nuevos contagiados, 70 son mujeres y 66 son hombres, con edades comprendidas entre los 25 y los 89 años.

Pues, todos, mostraron los síntomas descritos para la neumonía vírica; fiebre y fatiga, acompañados de tos seca. En muchos casos, dificultad para respirar.

Del mismo modo, la Comisión Nacional de Salud de China emitió el primer comunicado por parte de un órgano nacional. Desde la detección del nuevo brote de coronavirus en China

«Los expertos consideraron que la situación epidémica sigue siendo prevenible y controlable». Dice la Comisión en el texto.

No obstante, las autoridades sanitarias del país asiático agregaron que aún no se ha encontrado la fuente del nuevo tipo de coronavirus.

passengers screened for coronavirus symptoms on a domestic flight out of Wuhan pic.twitter.com/ytUbVzpYRZ

— David Paulk 波大卫 (@davidpaulk) January 20, 2020