Caída masiva de varios medios y portales por falla general

Este martes 08 de junio, se presentó una caída masiva de varios medios y portales por fallas generales por parte del servidor Fastly, una empresa que proporciona servicios de red de entrega de contenido a muchos sitios web.

Al parecer, la compañía dice que «se ha identificado el problema y se está implementando una solución»; ya que algunos sitios estaban sin offline son: Amazon, Twitch, Reddit, The New York Times, The Verge, Gizmodo, El Mundo o El Periódico, según reportes de los usuarios o de los mismos portales.

También presentaron fallas sitios de noticias, tales como: CNN, The New York Times, The Guardian, Vice, Gizmodo o The Financial Times. En España medios como El Mundo, Diario As y El Periódico están viviendo los mismos fallos.

Uno de los mensajes que más aparecía es ‘Error 503 service unavailable’, que es el error que salía al intentar acceder a las páginas caídas.

Duró un poco de tiempo para Fastly identificara el problema y se aplicó una solución. “Los clientes pueden experimentar una mayor carga de origen a medida que regresan los servicios globales».

Puedes seguir leyendo: Los curiosos disfraces de los votantes en Perú

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»