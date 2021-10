El experto petrolero, político y diplomático, Humberto Calderón Berti responsabiliza al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López de lo ocurrido con la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A., con sede en Colombia.

Durante una entrevista con César Miguel Rondón, dijo que «No hay que darle muchas vueltas. El gran responsable de todo lo que ha ocurrido en Monómeros es Leopoldo López». Argumentó que López «politiza exageradamente, con un sectarismo impresionante. Politiza todo lo que le ponen en la mano y es el gran responsable de lo que está ocurriendo».

Además, comentó, que muchos dirigentes políticos de la oposición pasaron por esa empresa «pidiendo favores» y pretendiendo hacer negocios.

Agregó que “Asistí a una reunión a la que me invitaron porque se celebraba en la oficina donde funcionaba la embajada ¿Cuál será mi sorpresa? Que el que estaba dirigiendo la reunión era Manuel Rosales, que ni siquiera era diputado».

Humberto Calderón Berti subrayó que «los miembros de la comisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional de la oposición le hacían señalamientos absolutamente desconsiderados a los miembros de la junta directiva que se había nombrado. Incluso preguntándole a uno de los directivos por qué no le había dado un contrato a un amigo. En señal de protesta me paré y me fui”.

De manera enfática, criticó que la directiva de Monómeros designara a personas que no tenían conocimiento en petroquímica o gerencia; solo se incorporaran a la empresa personas que su única vinculación era politizar en los partidos de oposición.

Indiscutiblemente, relató el expresidente de Petróleos de Venezuela que “Se desperdició una gran oportunidad porque, el gobierno interino, si quería decirle al país que era distinto a lo que nosotros habíamos presenciado en los últimos 20 años, tenía que demostrarlo. La mejor manera era acudiendo a gente preparada en petróleo de la antigua Pdvsa y de la antigua Pequiven. Y no poner a gente cuyos méritos eran tener vinculaciones políticas”.

La Piñata

Para Calderón Berti, Monómeros se asemeja a una “piñata”; ya que los dirigentes la utilizaron de esa manera. Al punto que, como las piñatas, la empresa también podría perderse.

Ante que sucediera una calamidad más grande, la Superintendencia de Sociedades intervino para evitar un debacle. Según su apreciación, el organismo colombiano decidió protegerla, no solo de Nicolás Maduro, sino como de la oposición que lidera Juan Guaidó.

“Cometieron un gravísimo error y los mismos que estaban en Monómeros son gente vinculada a lo que estaba ocurriendo en Cúcuta, que yo denuncié en su debido momento. Y no sé qué pasó, pero empezaron a manipular para que la Fiscalía no se pronunciara», sentenció Berti.

“Eso fue lo que ocurrió, el mal manejo, la intromisión política. Lo que lamento profundamente es que cuando hice los señalamientos de lo que ocurrió en Cúcuta, y en el momento en el que hice los señalamientos que estaba ocurriendo en Monómeros, en lugar de alinearse conmigo, que era en defensa de los intereses de la población venezolana, me declararon una guerra dirigida por Leopoldo López. Porque resulta que quienes estaban incursos en los delitos de Cúcuta eran amigotes de él y de Guaidó. Y son los mismos que estuvieron en la etapa final de Monómeros”, advirtió.

