La escudería Ferrari consiguió este domingo su primer 1-2 en casi dos años, luego de que Charles Leclerc ganara el GP de Bahrein por delante de su compañero Carlos Sainz Jr en el arranque de la temporada 2022 de la Fórmula 1.

El piloto monagesco dominó de principio a fin las 57 vueltas del Circuito Internacional de Bahrein; para conquistar 13° victoria de la máxima categoría con 5,598 segundos de ventaja sobre su coequipero.

De esta forma, Ferrari logró su primer 1-2 desde el GP de Singapur en 2019, cuando Sebastian Vettel se llevó el triunfo y Leclerc terminaba segundo.

En tercer lugar llegó Lewis Hamilton (Mercedes); mientras que completaron el Top 5 su compañero George Russell (4°) y Kevin Magnussen (Hass, 5°).

Por otro lado, el equipo Red Bull tuvo un final para el olvido luego de que sus dos pilotos abandonaron al final de la carrera.

El campeón defensor Max Verstappen tuvo que retirarse a falta de solo tres vueltas al presentar fallas en su unidad de potencia; mientras que Sergio «Chepo» Pérez sufrió un trompo en la última vuelta cuando marchaba tercero.

La próxima semana se llevará a cabo la segunda carrera del campeonato, cuando se celebre el GP de Arabia Saudita en el Jeddah Corniche Circuit.

What an incredible start to the season that was! 😱#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/5psskLx9cY

— Formula 1 (@F1) March 20, 2022