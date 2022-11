Compartir

El actor australiano Chris Hemsworth, protagonista de la saga Thor, se quita el uniforme de superhéroe y pone su cuerpo al servicio de la ciencia en la nueva serie documental Limitless, donde el cineasta Darren Aronofsky le propone retos extremos para potenciar su longevidad.

Chris Hemsworth, que se describe como un «nerd» fascinado por la ciencia, asegura que se cuidaba mucho antes de grabar la serie -«entrenamiento, nutrición, un poco de meditación», enumera- y le atrajo la idea de «salir de su zona de confort», aunque no se imaginaba lo que el director tenía guardado.

«Nadar en el hielo, trepar la cuerda… esas cosas en particular, pensé: si no salgo de esta, no hay episodio. Podría haber pasado, pero hubiera sido un poco anticlímax», bromea.

«A mitad del nado sentía que me estaban apuñalando el cerebro desde todos los ángulos, mis brazos eran extremadamente pesados, me sentía mareado (…) Tu cuerpo te está diciendo que estás muriendo y eso te afecta, pero tienes que sobreponerte», recordó.

