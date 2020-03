View this post on Instagram

Semi lista para mi primera carrera en Bicicleta con #Alisa. Mañana es la #BiciRock. Estaba entusiasmada. Llegué temprano, busqué mi primer maillot y mi primer short de ciclismo, pero resulta que las medidas del short que dió @creacionespinto para @hipereventos no eran las correctas. Todos mis shorts para correr son talla S. Incluso tengo uno XS. El short de @creacionespinto es XS a leguas. Me corta la circulación, imposible usarlo así. Tristemente, me comuniqué con ellos y, hasta ahora, sólo Hipereventos me respondió: Que no tenían más tallas y que disculpa. ¿Con la disculpa recupero el dinero invertido? No. Si quienes hicieron el short están en el evento, porque los vi y hasta hablé con ellos, ¿no pueden hablar con ellos y ver cómo arreglamos esto? Qué manera de arruinarme la emoción de mi primera BiciRock. Uno trata de apostar por el país, comprar cosas aquí y tal, pero qué va. He comprado cientos de cosas afuera y nunca he tenido problemas de talla. Dan medidas y son exactamente lo que ofrecen. De resto, la entrega rápida y todo chévere, pero lo del short me enchavó todo. Todo. Ánimo, emoción, todo. Ya mañana veré. Menos mal que tengo mi shortcito de correr (que traje de afuera y me quedó perfecto) porque sino… En serio, qué manera de arruinarme el día. #BiciRock2020 #RideCuriosaRide