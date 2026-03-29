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Este viernes, el avance del ciclón Narelle provocó un fenómeno meteorológico inquietante en Australia Occidental: el cielo se tiñó por completo de un color rojo sangre intenso, sumergiendo a varias localidades en una penumbra total en pleno día.

El origen del «Cielo de Sangre»

Este fenómeno no es producto de una anomalía lumínica, sino de la fuerza bruta de la naturaleza. Según expertos meteorológicos, el ciclón Narelle, al desplazarse cerca de la costa, arrastró gigantescas cantidades de polvo y arena rica en hierro desde las áridas regiones del interior australiano hacia las zonas pobladas.

Al elevarse estas partículas a gran altura, filtraron la luz solar de tal manera que solo las longitudes de onda rojas lograron atravesar la densa capa de sedimentos. El resultado fue una atmósfera espesa, con un aire difícil de respirar y una visibilidad que se redujo a escasos metros en cuestión de minutos, obligando al cierre de carreteras y la suspensión de vuelos locales.

Testimonios

Los testimonios de los lugareños coinciden en un adjetivo: apocalíptico. Habitantes de ciudades costeras describieron cómo el horizonte desapareció bajo una muralla roja de polvo que avanzaba con vientos huracanados.

Además de la tormenta de polvo, el ciclón Narelle ha traído consigo marejadas ciclónicas y fuertes ráfagas de viento que mantienen en alerta a toda la región occidental del país. Aunque Australia está acostumbrada a fenómenos climáticos extremos, la magnitud de esta tormenta de polvo ha sido calificada como «sin precedentes» en la memoria reciente de los habitantes.

Las imágenes y videos captados por los ciudadanos ya se han vuelto virales en plataformas como TikTok y X, donde usuarios de todo el planeta, observan con asombro cómo la naturaleza puede transformar radicalmente el paisaje cotidiano en una visión de pesadilla.

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