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Funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) efectuaron la aprehensión de seis ciudadanas vinculadas a un altercado público de magnitud considerable en el municipio San Francisco, estado Zulia.

La detención fue el resultado de un esfuerzo conjunto entre efectivos adscritos a la Estación Policial Parroquial Domitila Flores y la unidad de Marcial Hernández. La intervención técnica tuvo lugar específicamente en la vereda 12 de la parroquia Domitila Flores, luego de que las autoridades recibieran alertas ciudadanas sobre una situación irregular que estaba alterando de manera drástica la paz en el sector.

Al llegar al sitio indicado, los oficiales de la comisión confirmaron la existencia de una riña colectiva en pleno desarrollo. Según detalla el reporte oficial emanado por los cuerpos de seguridad, el enfrentamiento no se limitó a agresiones verbales, sino que escaló rápidamente a la violencia física entre las seis involucradas, generando una situación de caos en la vía pública.

Riesgo para menores de edad

Un factor determinante en la actuación policial fue la presencia de menores de edad en el área del conflicto. Los reportes indican que la intensidad del enfrentamiento no solo perturbó el orden público, sino que puso en riesgo directo la integridad física de los niños que se encontraban en el lugar al momento de la riña.

Ante la gravedad de los hechos y la vulneración de las normas de convivencia ciudadana, los funcionarios procedieron de inmediato a la captura de las mujeres implicadas para salvaguardar el bienestar de los presentes.

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