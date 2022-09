Compartir

La cifra del Coronavirus en el país del 25 de septiembre apunta que la estadística del mismo está en baja. El estado Carabobo no apareció en la tabla de contagios de este domingo en Venezuela.

En las últimas horas se detectaron 75 nuevos contagios en nuestro país: 70 casos por transmisión comunitaria y 5 importados. Se llama a mantener las medidas sanitarias como a cumplir con el proceso de vacunación.

Mérida es el estado donde este domingo se detecta la mayor cifra de nuevos casos comunitarios (45), con contagios activos en 6 municipios; le siguen las entidades: Yaracuy (9), Caracas (5) y Zulia (4).

Cifra de Coronavirus en el país

En la semana 132 y día 924 del COVID19 en Venezuela, estas son sus estadísticas generales: Total de contagios: 544.525. Pacientes recuperados: 537.792 (99%), Casos activos actuales: 919 y Total de fallecidos: 5.814

El Coronavirus sigue presente entre nosotros y la protección es primordial para evitar contagios. Insistimos en la importancia de ponerse el refuerzo de la vacuna y mantener las medidas de bioseguridad. Todos y todas a cuidarse y no bajar la guardia.

La pandemia no ha terminado, que hay mayor control con la vacunación y los cuidados, es una cosa, pero no ha terminado y la Covid-19 no es una gripe. Mientras mayores sean los cuidos, más bajos serán los casos de esta enfermedad.

