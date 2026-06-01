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El legendario actor Clint Eastwoodd cumplió 96 años ayer 31 de mayo, la estrella de Hollywood al parecer habría dicho que su retiro del cine es definitivo. Eastwood estaba dirigiendo películas y la última lo hizo en 2024.

Ayer en las redes sociales los seguidores del cine recordaron los papeles que encarnó en el cine. Muchos de sus papeles fueron en películas de acción, como del viejo oeste, donde dejó claro que estaba hecho para cualquier papel.

“La primera aparición de Clint Eastwood en la gran pantalla fue en 1955 como actor secundario, con pequeños papeles no acreditados en las películas «Revenge of the Creature»; y «Tarántula», ambas dirigidas por Jack Arnold”, dijo Wikipedia.

Clint Eastwood cumplió 96 años y esto se sabe de su retiro del cine

Dicho retiro no se supo por algún comunicado, su hijo Kyle fue el que dio la noticia en Francia. Kyle quien es músico y compositor y cuenta con su propia banda dijo en París que su padre se habría retirado.

«Tengo muchos grandes recuerdos trabajando con él. Está retirado ahora, tiene 95 años. Tuve la suerte de poder trabajar con él en tantas películas. Fue una experiencia maravillosa para mí.», Dijo Kyle

La última película de Clint fue Juror 2, la cual se estrenó en 2024, pero ahora el adiós si es definitivo. Lo que dijo su hijo dejó a todos sorprendidos, ya que el actor seguía produciendo buen cine en Hollywood.

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