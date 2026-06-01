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Por maniobras indebidas en la carretera de Ocumare de La Costa quedó retenido un conductor como un Encava. En la estrecha vía el sujeto que venía al volante de la buseta realizaba maniobras peligrosas.

La información fue dada a conocer por el Servicio de Tránsito Terrestre de la CPNB en el estado Aragua. Los oficiales retuvieron el vehículo que venía de una excursión en las costas aragüeñas ayer domingo 31 de mayo.

El video de las maniobras se hizo viral en las redes sociales desde ayer. La acción policial permitió localizar un autobús tipo Encava, cuyo conductor ponía en riesgo la vida de los pasajeros al realizar maniobras temerarias y sumamente peligrosas en esta importante arteria vial.

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Maniobras indebidas en la carretera de Ocumare

Tanto la unidad como el chofer quedaron a la disposición de las autoridades competentes por infringir las leyes de tránsito vigentes. El Encava color blanco, se observó junto a otros buses en la vía.

“La denuncia cuenta. Seguimos alertas en las plataformas digitales y desplegados en las vías con el firme compromiso y el esfuerzo diario de garantizar una movilidad segura. ¡La seguridad vial es tarea de todos!”.

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