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Autoridades monitorean dos personas sospechosas de ébola en Brasil. Personal sanitario activó los protocolos y aislaron a estas dos personas y en la actualidad mantienen vigilancia sobre estos casos.

Ambas llegaron desde el continente africano, en Sao Paulo, un hombre de 37 años llegó desde la República Democrática del Congo. Este se encuentra internado en el Instituto de Infectología bajo estricta vigilania médica.

El sujeto presentó fiebre y dio positivo por meningitis grave. En la actualidad mantienen los protocolos de seguridad sanitaria. Mientras que el otro caso sospechoso es de un hombre que llegó de Uganda.

Este ingresó con síntomas virales y se mantiene aislado por malaria. Los médicos mantienen vigilancia sobre este caso. Hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia de salud por el brote de la cepa bundibugyo.

Personas sospechosas de ébola en Brasil, síntomas de este virus

El virus del ébola produce fiebre hemorrágica viral. Los síntomas aparecen de forma repentina entre 2 y 21 días tras la infección y avanzan desde signos gripales «secos». Entre ellos (fiebre, fatiga, dolor) hacia manifestaciones graves «húmedas» (vómitos, diarrea).

Fase inicial (Síntomas «secos»): Aparición súbita de fiebre alta, fatiga extrema, dolor de cabeza intenso, dolores musculares y articulares, y dolor de garganta.

Fase avanzada (Síntomas «húmedos»): Vómitos intensos, diarrea acuosa, dolor abdominal y pérdida de apetito. Fase grave: Puede presentarse erupción cutánea (sarpullido) y, en las etapas más críticas, problemas en el funcionamiento del hígado y los riñones.

A pesar de asociarse popularmente con hemorragias, estas no siempre ocurren en todos los pacientes y suelen aparecer solo en las fases más tardías de la enfermedad. Cuando se presentan, pueden incluir sangrado por la nariz, las encías, los ojos, o presencia de sangre en vómitos y heces.

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