La Registraduría de Colombia canceló alrededor de 42 mil cédulas de venezolanos, tras argumentar que no pasaron por un proceso de verificación. Los ciudadanos colombo-venezolanos denunciaron esta medida que generóuna gran polémica en torno a la gestión de la insitución.

Uno de los requisitos para tener dicho documento consiste en certificar que es hijo o hija de un padre o madre colombiano. No obstante, se debe acreditar la condición para aspirar a la ciudadanía aclara la Registraduría.

El reclamo de los venezolanos lo atendió el candidato al Senado por el Centro Democrático Oswaldo Ortiz, quien compartió una denuncia de ciudadanos a los que les cancelaron la cédula.

“Francine Howard, activista por la comunidad colombo-venezolana, sostuvo que desde 2013 tenía su identidad colombiana. Sin embargo, contó que unos días atrás se enteró de que cancelaron su documento”, reseña Semana.

“Yo, hoy colombiana, digo que no tengo identidad. La Registraduría me la quitó de una manera arbitraria. Fui a la Registraduría más cercana de mi casa, pregunté y me dice que cogieron a todos los colombo-venezolanos y a discrecionalidad, así me dijo la chica, les cancelaron las cédulas”, advirtió Howard.