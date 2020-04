El Comando Sur de Estados Unidos informó que logró incautar 2.100 kilos de cocaína en la operación antinarcotráfico, que ha implementado en el Caribe y el Pacífico occidental.

A través de un mensaje publicado en Twitter señaló que se calcula que la droga incautada tiene un valor de 40 millones de dólares.

En este sentido, afirmó que la operación ampliada, está compuesta por la Armada y los guardacostas estadounidenses.

«No dejaremos que los narcotraficantes exploten la situación por el coronavirus (COVID-19). El Comando Sur que esta en el Caribe, está protegiendo a los estadounidenses de las drogas ilegales»

Además, agrega que «La Armada y los guardacostas trabajaron con las naciones asociadas para incautar 2.100 kg de cocaína valorada en un estimado de 40 millones de dólares desde el comienzo de las operaciones de narcóticos».

We will not let drug traffickers exploit #COVID19. #SOUTHCOM is protecting Americans from illegal drugs. The @USNavy and @USCG worked with partner nations to disrupt 2,100KG o cocaine valued at an est. $40M since the start of Enhanced Counter-Narcotic Ops. #CounterDrugOPS pic.twitter.com/RzRs8NLmvC

— U.S. Southern Command (@Southcom) April 9, 2020