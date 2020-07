Cómo el rock n´ roll negro de Little Richard catapultó a los Beatles

Para muchos, Richard Wayne Penniman, conocido como Little Richard es el verdadero Rey del Rock. Sin embargo el nobiliario título musical ha recaído tradicionalmente sobre Elvis Presley. Sus fans argumentan que el primero no es rey por debido al color de su piel. Pero no hay duda que el diabólico ritmo rocanrolero tiene raíces africanas.

La influencia del vigoroso intérperte en cantantes y músicos de diversos géneros musicales ha sido descomunal. Muchos bandas y grupos impulsaron su carrera gracias a la inspiración de este extraordinario músico. Los Beatles son uno de los principales.

El Profesor de Educación Musical de la Universidad de South Florida, Clint Randles inquiere sobre el impacto que tuvo Little Richard en el famoso cuarteto. The Conversation recoge la crónica que se remonta a 1956.

Little Richard inspira a Paul

En ese año se estrenó una película de Frank Tashlin protagonizada por la hermosa Jayne Mansfield,» The Girl Can’t Help It». Pero la música de Little Richard fue la estrella del espectáculo, tanto que su canción se convirtió en el título de la película.

Mientras, en un pequeño cine de Liverpool, un joven de 14 años, Paul McCartney, vio la exitosa película. McCartney quedó hechizado por la energía, el talento y el carisma de Little Richard, que hizo un cameo interpretando «Ready Teddy».

Un año después, McCartney conoció a John Lennon, que actuaba con su banda en la parte trasera de un cementerio. Los dos compartían el amor por el rock ‘n’ roll americano, y también eran grandes fans de «The Girl Can’t Help It».

Tres acordes infalibles

McCartney y Lennon a menudo recurrían una fórmula que Little Richard había hecho suya. Se trataba de tres acordes tocados con una contagiosa sensación de Rhythm and Blues. Luego, George Harrison se les unió, junto con el compañero de la escuela de arte de Lennon, Stuart Sutcliffe.

Empezaron a actuar juntos en Liverpool en lugares como el famoso Cavern Club. Sus sets incluían portadas de los clásicos de Little Richard «Long Tall Sally» y «Hey-Hey-Hey-Hey».

Al año siguiente, recorrieron el Reino Unido con Roy Orbison y Del Shannon. Y entonces el grupo tuvo su mayor oportunidad hasta ese momento. Se les pidió que fueran teloneros de Little Richard en Hamburgo a finales de 1962 para 14 espectáculos.

No sólo McCartney y Lennon conocieron a su ídolo, sino que también observaron y pasaron tiempo con Little Richard entre bastidores. Y una vez concluida su estadía en Hamburgo, Little Richard se les unió en Liverpool para verlos actuar en el Cavern Club.

En su primera audición con Decca Records, Brian Epstein, el manager de los Beatles les hizo una recomendación. Les pidió que tocaran temas más refinados que aquellos que tocaban en Hamburgo. Así lo hicieron. Interpretaron «Three Cool Cats», «Besame Mucho» y «The Sheik of Araby». Resultado: la compañía discográfica no estaba impresionada y decidió no firmar con la banda.

Con el impulso de Little Richard

Al presentarse otra oportunidad de audicionar para George Martin y la discográfica Parlaphone, la banda no cometió el mismo error. Esta vez volvieron al duro estilo de Rhythm and Blues de Little Richard que habían dominado bajo su tutela en Hamburgo. Les ofrecieron un contrato, siempre que encontraran un mejor baterista. Y aquí entra en la historia Ringo Starr.

A finales de 1963 el grupo grabó su primer álbum, «Please, Please Me». Temas como «I Saw Her Standing There», «Please, Please Me» y «Twist and Shout», se inspiraron en el estilo de Little Richard. Unos meses después de esta sesión, el grupo apareció en el Ed Sullivan Show, que los catapultó al estrellato internacional.

En 1982, Paul McCartney afirmó, “La primera canción que canté en público fue «Long tall Sally», de Little Richard. Cuando los Beatles comenzaban, actuamos con él en Liverpool y Hamburgo. Para mí, es uno de los reyes del rock and roll”.