Compartir

Quedarse sin espacio en un móvil constituye uno de los problemas más comunes entre un gran número de usuarios; sin embargo, existen diversos métodos para liberar contenido sin necesidad de descargar aplicaciones.

Para liberar espacio de tu teléfono en Android, debes ir directamente a la Configuración del sistema (Ajustes). Cuando estés en dicho apartado, verás que sale especificado la cantidad de memoria que tienes usada en ese momento, así como el porcentaje total de la capacidad del teléfono.

Igualmente, encontrarás un recuadro con lo que nos interesa para limpiar Android, llamado: Liberar espacio.

Archivos basura

Al entrar en la opción Liberar espacio de tu Android, te encontrarás con bastantes sugerencias de limpieza. La primera de ellas, eliminar lo que el sistema denomina Archivos Basura.

Básicamente, se tratan de archivos temporales de aplicaciones que están ocupando espacio en la memoria del sistema. Si quieres hacer sitio, solo debes pulsar el recuadro donde pone Liberar.

Archivos y fotos

Dentro del mismo apartado para liberar espacio del sistema Android, encontrarás más sugerencias que tal vez merezca la pena tener en consideración.

Consisten en una serie de apartados: Eliminar archivos grandes, Eliminar Aplicaciones que no se utilizan o Eliminar.

De la misma forma, puedes liberar con lo que se refiere a las fotos. Para ello, el sistema te sugiere Eliminar fotos desenfocadas, eliminar capturas de pantalla antiguas o archivos descargados.

Ten en cuenta que para conseguir más memoria borrando estas cosas de tu teléfono, puedes seleccionar todo de una vez, o eligiendo imágenes o archivos concretos.

Aplicaciones

En algún momento, todos hemos descargado en ocasiones aplicaciones para nuestro teléfono que después no seguimos usando de manera regular. Incluso en algunos casos, solamente disponemos de ellas una única vez. Para ganar espacio en tu Android, elimina aquellas apps antiguas que ya no utilices.

Para realizar esta acción, puede elegir dos caminos. El más sencillo consiste en ir a la configuración de Ajustes, y de ahí pasar a Aplicaciones. Luego simplemente selecciona aquellas que desees desinstalar. También lo puedes efectuar desde Google Play, pero el camino resulta más largo.

Descargas

Todos los sistemas Android suelen contar con una carpeta llamada Descargas (o Download en algunas ocasiones, que significa lo mismo en inglés).

En ese lugar, va por defecto muchos de los archivos o documentos que descargamos a lo largo del tiempo. Probablemente, encuentres ahí elementos que ya no necesites y gracias al borrado de los cuales puedas ganar un poco más de espacio también.

WhatsApp

Actualmente resulta prácticamente imposible encontrar usuarios de Android que no utilicen el servicio de mensajería instantáneo de WhatsApp, posiblemente una de esas aplicaciones que no puede faltar en casi ningún teléfono. Pero, como todo, en dicha app pueden acumularse imágenes, vídeos o incluso audios que estén ocupando espacio inútilmente.

Revisa la carpeta de la aplicación de vez en cuando para deshacerte de todo aquello que no te sirve para nada.

Papelera

Esto sucede de forma similar en los ordenadores. Muchos móviles cuentan con una opción de Papelera, sitio al que va todo aquel contenido que decidimos eliminar.

En ocasiones, puede darse el caso de que no estemos acabando de todo con según qué cosas, porque estas van a la Papelera en lugar de desaparecer definitivamente.

Por ese motivo, puede parecer que aunque borres cualquier información, no se refleje en la memoria disponible del aparato. Para solucionarlo, simplemente vacía la Papelera.

Una vez efectuados todos los consejos, regresa a Almacenamiento, en Ajustes, y vuelve a comprobar de cuánta memoria dispone ahora tu teléfono Android.

Conoce cómo liberar espacio de tu teléfono sin descargar aplicaciones

Si seguiste todos los pasos, probablemente ya puedas volver a contar con sitio suficiente para el uso cotidiano del móvil sin necesidad de acudir a aplicaciones de terceros.

No obstante, lo mejor para no ver cómo la memoria interna del mismo se resiente hasta queda bajo mínimos, consiste en no dejar que todo se vaya acumulando.

Por eso se recomienda que, según encuentres elementos que no vas a utilizar o no te interesan, los borres en ese mismo momento. Si lo hace, te ahorrarás el tiempo que gastas en seleccionar después entre mucho más contenido, y siempre tendrás sitio para descargar lo que sí te resulte útil.

Noticias24 Carabobo

También puedes leer: Descubren «brecha en la seguridad» de los chips M1 de Apple

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»