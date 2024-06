Compartir

Las consecuencias de no dormir bien son muchas y se pueden notar tanto a mediano como a largo plazo. Es uno de los males que más afecta al mundo en la actualidad, esto debido a varios factores.

No es fácil lidiar con el insomnio, te acostumbras a no dormir en la noche y lo haces solo durante al día cuando generalmente sigues durmiendo poco. Hoy en día hay más peligro para aquellas personas que no duermen.

Los cuales pueden seguir despiertos y conectados a una red social, viendo una serie o simplemente conversando con alguien vía celular. Vigila tus horas de sueño y cuida de que sean más de ocho horas.

Consecuencias de no dormir bien

Alzheimer, la pérdida de la memoria está asociada precisamente al sueño, aquellas personas que no duermen bien pueden padecerla. Evita además escuchar música a alto volumen y realiza ejercicios.

Bajo nivel de testosterona, el bajo nivel de testosterona puede darse precisamente por no cumplir con las horas de sueño necesarias. Es importante cuidarte, alimentarte y sobre todo dormir como debe ser.

Riesgo de enfermedades cardiovasculares o un infarto, es importante dormir, el cuerpo descansa y sobre todo el corazón. Evita trasnocharte como nunca te trasnoches tanto tiempo seguido.

