Stephen Ellison, cónsul general de Chongqing, en China, se lanzó al río para rescatar a una joven que se estaba ahogando.

La delegación británica de Chongqing, dijo este lunes que el cónsul general Stephen Ellison salvó el fin de semana a una mujer; que había caído en uno de los ríos que atraviesan la zona turística de esta ciudad.

En este sentido, el consulado aseguró en un comunicado que «Gracias al oportuno rescate, la mujer pudo recuperar rápidamente la respiración y la conciencia«.

Stephen Ellison, de 61 años, visitaba la ciudad cuando escuchó el grito de un grupo de personas que habían visto a la mujer caer al agua.

En un video grabado por los transeúntes, compartido por el consulado y varios medios chinos; se le ve sacando a la joven del río y llevándola a un lugar seguro.

De esta manera, el video se hizo viral en las redes sociales, y el alto funcionario de la diplomacia británica se convirtió en un héroe en China.

We are all immensely proud of our Chongqing Consul General, Stephen Ellison, who dived into a river on Saturday to rescue a drowning student and swim her to safety. pic.twitter.com/OOgXqsK5oe

— UK in China 🇬🇧 (@ukinchina) November 16, 2020