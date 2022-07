Compartir

El jueves 07 de julio, se realizó la V valida de ajedrez amateur de la Asociación de Ajedrez del Estado Carabobo; celebrada en las instalaciones del salón de ajedrez “Cristo Milona”, en el complejo deportivo Misael Delgado en la ciudad de Valencia.

El evento en homenaje y reconocimiento al Maestro Nacional de Ajedrez Carlos Urdaneta, contó con la anuencia de 42 participantes provenientes de diversos clubes.

La actividad se dirimió bajo el sistema suizo a 07 rondas, con un evento central donde participaron jugadores de las categorías sub 10, 14 y Open. Sin embargo esto no fue motivo para que los más pequeños de la región demostraran que pueden estar al nivel de cualquiera en el renglón sub 10 se produjo un empate en la cima entre 4 jugadores: Bianca Mateo, Santiago Rosales, Isabella Morillo y Mathias Salom con 4 puntos de 7 posibles por lado y quienes quedaron ubicados del primer al cuarto lugar respectivamente.

El sub 14 fue dominado por Ricardo Duran, con 5.5 puntos de 7; en la segunda posición Anthony Capote con 5 de 7; y para cerrar el cuadro de honor Angelina Mateo Ianni con 4 unidades.

Juegos Universitarios 2022

El open fue dominado por el fuerte experto nacional Cristofer Blanco Da Silva, estudiante de Entrenamiento Deportivo en la Universidad Deportiva del Sur (UDS); y quien estará participando junto a otros carabobeños en el venidero campeonato nacional de ajedrez por equipos 2022 a efectuarse en la ciudad de Miranda entre el 14 y 17 de julio de este año; y el cual es el preámbulo clasificatorio a los Juvines 2023 evento organizado por la Federación Venezolana de Deporte Universitario.

Cristofer Blanco indicó que se siente muy orgulloso por esta victoria y que espera dar su mejor desempeño en representación de su casa de estudios en los venideros juegos universitarios.

Gran Final de Ajedrez Amateur

Por su parte Nicola Nigro Monasterios, presidente de la Asociación de Ajedrez del Edo. Carabobo, mostró una profunda satisfacción por la masiva participación en el desarrollo de las 5 validas clasificatorias a la final del campeonato estadal amateur.

Nigro señaló además que pudo notar un aumento sustancial en el nivel ajedrecístico de los participantes en el transcurso de estos 5 meses de rally y agradeció a los distintos entrenadores que hacen vida en la región y quienes han acompañado a los chicos durante el desarrollo de las competiciones; entre quienes destacan: Jorge Romero, Xavier Vargas, Alexander Zambrano, Leonardo González, José Gauna, Luisana Mujica, Edgard Rivas, Christian Deliso, Hernán Martínez, entre otros.

Campeonato Nacional Infantil

José Gauna, Secretario General de AsoAjedrez y entrenador de alto rendimiento indicó que Carabobo se prepara para obtener una gran representación en las categorías menores del campeonato nacional infantil a realizarse entre el 20 y 24 de Julio en el Edo. Miranda; con la incorporación al plano federado de nuevos talentos locales y que gracias al fogueo de la gran cantidad de eventos que se han desarrollado durante el año los muchachos se encuentran en buena forma deportiva para afrontar las exigencias del citado campeonato.

Así mismo Gauna expresó que se espera contar con apoyo económico de la Gobernación del estado Carabobo y Fundadeporte; ya que hay muchos atletas meritorios que sus padres no cuentan con los recursos económicos para costear los gastos de inscripción, estadía y alimentación del citado evento y que sería una lástima una vez más no poder contar con la representación del glorioso estado Carabobo en la magna cita del ajedrez menor.

