Compartir

Las críticas a Ricky Martin volvieron nuevamente a las redes en las últimas horas debido a la extrema delgadez y aspecto del cantante. Varios internautas se preguntan el por qué se encuentra tan delgado.

Por otro lado critican las recientes cirugías que se ha hecho el boricua el cual se ha mostrado contento ya que su balada está en primer lugar. En su Instagram se le ha visto bajo de peso y muy pálido.

No sabemos si el cantante está sometido a alguna dieta por perder peso, pero las personas en las redes lo criticaron. Ricky quien no hace mucho fue noticia debido a un problema con su sobrino no ha dicho nada al respecto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista Ronda (@revista_ronda)

El artista parece estar concentrado en la música en seguir su vida al lado de su pareja e hijos y buscando el éxito. Desde hace tiempo parece que no le presta mucha atención a las críticas, por el contrario sigue adelante.

Críticas a Ricky Martin

Mientras tanto el artista dese ya parece estar buscando más artistas para nuevas colaboraciones; las cuales han sido un éxito en las carteleras musicales.

Sigue leyendo ahora en nuestro portal:

Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»