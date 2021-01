El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, indicó que los viajeros que lleguen a Estados Unidos deberán ingresar una cuarentena. Como parte de una serie de decretos para contener la pandemia.

Asimismo, la exigencia de una prueba ya había sido ordenada por el gobierno anterior; pero el aislamiento era sólo una recomendación.

This afternoon, I’ll be taking decisive action to change the course of this pandemic and get COVID-19 under control. Tune in. https://t.co/v23hhuTktf

— President Biden (@POTUS) January 21, 2021