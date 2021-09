Cuatro venezolanos están entre los 30 finalistas al premio Roberto Clemente 2021, premio que se otorga al pelotero que posee un carácter extraordinario, participación comunitaria, filantropía y contribuciones positivas, tanto dentro como fuera del campo.

Entre los criollos nominados se encuentran David Peralta (Cascabeles de Arizona), Miguel Cabrera (Tigres de Detroit), Salvador Pérez (Reales de Kansas City) y Miguel Rojas (Marlins de Miami).

2021's Roberto Clemente Award finalists are deemed as the players who best represents the game of baseball through extraordinary character, community involvement, philanthropy and positive contributions, both on and off the field. pic.twitter.com/Bq6lIcJ9Pg

