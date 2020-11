A inicios de esta semana se conoció que al menos 650 cuerpos de fallecidos debido al Covid-19 en Nueva York aún no están enterrados, por lo que permanecen almacenados dentro de camiones congeladores.

Una fotografía aérea muestra a unos 50 vehículos refrigeradores de color blanco que permanecen alineados en un estacionamiento del muelle de la calle 39, en el barrio de Sunset Park de Brooklyn.

Las morgues improvisadas se instalaron entre abril y mayo, cuando Nueva York cerró su zona metropolitana a medida que aumentaban los casos de coronavirus y los fallecimientos. Los cadáveres que no podían enterrarse de inmediato los colocaron en congeladores.

Desde entonces cientos siguen almacenados, ya que los familiares de algunas de las víctimas mortales no han podido ser localizados o no pueden cubrir los costos de sepultura, según la Oficina del Médico Forense.

Si bien existía la posibilidad de que sepulten a los cuerpos de fallecidos por Covid-19 no reclamados en una tumba para personas sin recursos en Hart Island; el alcalde Bill de Blasio prometió que no se realizarían entierros masivos en tumbas temporales.

Mientras tanto, en los últimos días EE.UU. experimentó un aumento de contagios, en lo que se considera la segunda ola de la pandemia.

BROOKLYN USA: HORRIFYING aerial photos are trending of 50 refrigerated trucks filled with bodies of 650 unclaimed COVID-19 bodies. The death trucks have been parked at the waterfront 8 months after the city's pandemic peak. pic.twitter.com/oeNq2LVAz5

— Apex World News (@apexworldnews) November 24, 2020