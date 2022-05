Compartir

El oído es el órgano que permite la recepción de los sonidos que luego pasan al oído interno a manera de impulso nervioso y estos impulsos nerviosos pasan a la corteza cerebral. Y debemos de aprender del cuido de este.

La importancia del cuidado del oído es la prevención de la sordera o pérdida total de la audición. Hoy en día sobre todos los jóvenes escuchan música a alto volumen sin saber el peligro que corren sus oídos.

Uno de los principales consejos para el cuido de la audición es que estos no se deben de limpiar con hisopos. La limpieza es sencilla pero evita estos ya que no son recomendables para esta parte del cuerpo.

Las infecciones de los oídos en algunos casos pueden deberse en el área de la garganta y se prolonga hacia el oído, por lo que también debe prestarse atención a la higiene de esa área.

Se recomienda limpiar el conducto auditivo con la punta de una tela haciéndola girar para arrastrar restos de sucio que pudieran estar en esa área. De esta manera evitas penetrar el mismo con un hisopo.

Oído, mira como debes cuidarlos

Ante dolor, malestar, fiebre u otorrea (cuando sale líquido del oído) se debe consultar inmediatamente a un médico otorrino que evalúe el caso; y proponga un tratamiento adecuado.

La limpieza exterior de las orejas se debe realizar con una toalla húmeda pasada por toda el área, de manera de eliminar suciedades y no pase al conducto auditivo. Recuerda siempre llegar a todas las partes del oído externo.

Para el cuidado de la audición se recomienda no usar música con alto volumen no introducir elementos en el ducto. No utilizar medicamentos que no recomiende el doctor y no colocar líquidos como agua oxigenada, te de llantén o cualquier otro liquido no indicado por el médico.

Ante cualquier duda sobre si se está perdiendo la audición se debe realizar una consulta al otorrino que mediante un examen llamado audiometría determinara el nivel de audición que se tiene e indicará el tratamiento correspondiente.

También se recomienda tomar precaución con la higiene que se tiene en las piscinas donde se realice natación; ya que muchas veces la dosificación de cloro o el estado de los filtros no es el correcto.

