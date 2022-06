Compartir

Pedir matrimonio se ha hecho ahora todo un show, las personas al estilo de las celebridades hacen de todo; se lanzan en paracaídas, cruzan ríos, suben montañas, van a la playa pero debes saber bien donde solicitar esa petición para que de verdad dure.

Los expertos en energía destacan que hay que ver bien los lugares para pedir el casamiento; ya que aseguran que lo toman a la ligera olvidando que es algo para toda la vida; dijeron que hay que ir por lo sencillo y descartar estos lugares.

Comentaron que muchas personas toman ese instante solo sabiendo que es hora y lugar; y que en Venezuela se han hecho muy famosos algunos sitios y estos no sirven para solicitar la unión matrimonial.

La playa: Muchos novios escogen la playa para hacer formal el compromiso sin saber que allí no es bueno hacerlo. Indican que la playa por su cantidad de sal no es positiva para hacer la petición y que esta debe quedar descartada.

La Gran Sabana, lugares como La Gran Sabana se han hecho famosos pero no para hacer la petición matrimonial; comentan que no se puede pedir la unión allí por los acantilados, subidas y alturas; y que esto daría una relación del altos y bajos. Resaltan que los matrimonios que se piden en el lugar no han durado.

Donde pedir matrimonio y que el mismo dure para siempre

Lanzarse en paracaídas, indican que es un peligro que el novio se lance desde un avión solo para hacer la petición; y que es como estar en la altura y luego bajar al piso. Destacan que ni en paracaídas ni tampoco en parapente.

Lagos o ríos, tampoco se debe hacer la petición de matrimonio en lagos o paseos en ríos; resaltan que es algo que fluye muy rápido y la relación terminaría pronto; además de que vaticina problemas económicos.

En un atardecer, el ocaso y ver el cielo debatirse entre el caer la tarde y la noche tampoco es bueno; ya que se está terminando el día y estás entregando la roca; indican que esto avizora que el amor terminaría pronto.

Los expertos en energía comentan que la petición debe ser sencilla e inolvidable para que perdure; sugieren no vestirse de blanco para el compromiso, más bien hacerlo con colores alegres.

