En una entrevista la cantante mexicana Paquita la del Barrio confirmó que fue contactada por los representantes del reguetonero Daddy Yankee. Esto para que haga parte del concierto que dará en dicho país, durante la última gira que dará.

Al parecer, el cantante puertorriqueño y su equipo, que está dejando todos los detalles listos para los conciertos de “La última vuelta” (la gira de despedida del artista), quieren que la mexicana sea parte de uno de los shows más importantes que se tienen planificados.

“Tengo entendido que sí (se unirá en el tour de Daddy Yankee). Yo estaba en Veracruz. La invitación llegó por medio de Paco Torres (representante del intérprete de “Lovumba”)”, dijo la cantante de rancheras.

No obstante, los seguidores de la artista están preocupados por ella, pues su salud se ha ido deteriorando conforme pasan los años. “Me cuesta mucho estar parada. Van dos trabajos que hago en silla de ruedas, y no me da vergüenza. Si el público me acepta tal y como soy, me voy a dedicar a ellos, que son hermosos. Entonces, aunque sea en silla de ruedas voy a estar trabajando”, agregó.

