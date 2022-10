Compartir

La nave turca continúa su puesta a tono de cara a la temporada 2022-2023 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y en el día dos de prácticas recibieron las incorporaciones de 10 peloteros y el coach de bateo Robert Pérez.

Entre los jugadores que se unieron a la pretemporada destacan los nombres de Daniel Mayora y Bruce Rondón. Mayora se sumó al equipo luego de ser dejado en libertad por los Tiburones de La Guaira hace algunos días, dijo presente y expresó estar listo para colaborar con la causa magallanera y la revalidación del título.

«Estaba ansioso de estar aquí. El equipo quedó campeón el año pasado así que las expectativas son grandes, por eso vengo a poner mi granito de arena y tratar de ayudar en

todo lo que pueda», dijo.

El infielder de 37 años que en la temporada anterior dejó .280 de average con 11 impulsadas, 12 fletadas y .342 de porcentaje de embasado en 29 juegos con el conjunto escualo, entiende lo que implica llegar a un nuevo equipo y adaptarse a los requerimientos que pueda hacerle el cuerpo técnico.

«Voy a estar donde ellos me pongan a jugar», confesó el curtido pelotero. «Este año hay un gran equipo con la oportunidad de quedar campeones. Nunca he podido ganar un título en mi país, así que lo más importante es venir todos los días enfocado a trabajar y listo para cuando me necesiten», manifestó.

Durante el verano en la Liga Mexicana de Béisbol con los Generales de Durango, Mayora dejó .318 de promedio ofensivo, cuatro cuadrangulares, 21 llevadas al plato y 14 registradas en 26 compromisos.

Por otro lado, el Cerrador del Año en la campaña anterior, Bruce Rondón, también se unió al equipo e inició su preparación para estar listo lo más pronto posible. El derecho estuvo realizando sesiones físicas de fortalecimiento como comienzo de su plan de trabajo.

«Me sentí muy bien para ser el primer día», comentó el diestro que viene de ver acción con Rieleros de Aguascalientes y Diablos Rojos en la pelota azteca. «Estuve descansando un poco puesto que lancé mucho en México, así que solo solté el brazo e hice mi rutina para ir fortaleciendo mi hombro», agregó.

En 35 compromisos con Aguascalientes Rondón tuvo 11 salvados y dejó efectividad de 2.80 producto de 11 carreras limpias en 35.1 entradas de labor, además de ponchar a 46 y otorgar 24 boletos.

No hay que olvidar que en la campaña anterior Rondón fue pieza clave desde el bullpen para obtener el título, incluso fue el encargado de cerrar el séptimo y decisivo de la Gran Final en Puerto La Cruz. «La clave está en seguir unidos», enfatizó el valenciano con relación a la misión de obtener el bicampeonato. «Si seguimos así vamos a poder competir contra cualquier equipo».

Aparte de Mayora, Rondón y el coach de bateo Robert Pérez, también se unieron a los eléctricos los lanzadores derechos Darwin Ramos, Wilkerman Ramírez, Carlos Valero, Carlos Naveda, los zurdos Robert Zarate, Isaac Castellanos, Sonny Vargas, y el infielder Diego Velásquez.

