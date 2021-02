Daniela Alvarado confirmó su relación con este actor venezolano

El domingo 14 de febrero, la actriz Daniela Alvarado confirmó su relación con el también actor venezolano José Manuel Suárez.

A través de sus redes sociales, compartió una foto donde aparecen los dos y aprovechó para dedicarle unas emotivas palabras en el Día de los Enamorados.

“En la risa contagiosa, en la mirada, en la respiración, en las mañanas y en las noches; en el tiempo vivido, en la manos, en el cuello, en el ritmo; en los silencios, en las equivocaciones, en lo que aún no he visto y en lo que sé me vas a enseñar. Allí me quiero quedar, allí quiero pasar mis días y mis noches; allí quiero viajar y conocer más del mundo, allí quiero flotar y volar hasta que simplemente seamos uno. Feliz Día de San Valentín, José Manuel Suárez ❤”; publicó en su post en Instagram.

Por su parte, el actor venezolano José Manuel Suárez, también le dedicó unas palabras a su pareja.

“Ahora que estoy contigo es que entiendo por qué no había funcionado con nadie más. Entiendo que todo lo que pasamos juntos y por separado, era para prepararnos y poder valorar esto; que sin buscarlo, nos comenzó a suceder. Ahora es que entiendo que si vale la pena poner en orden el alma, la mente, el corazón y el cuerpo; porque de no haber organizado mis fortalezas, no habría vencido el miedo de lanzarme a tu boca”; expresó Suárez.

“¡Feliz día de San Valentín para todos! Te amo, Danieliiiitaaaaa”, concluyó.

También puedes leer: Padre de Nicki Minaj muere atropellado en Nueva York

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»