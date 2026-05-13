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Es una de las zonas más populares como conocidas del municipio Naguanagua. Hablamos de Tarapío, uno de los urbanismos más conocidos del norte de la capital del estado Carabobo, pero… ¿de dónde proviene ese nombre?.

El nombre proviene de la toponimia local de la región de Naguanagua, en el estado Carabobo, Venezuela. Históricamente, el sector está ligado a la Hacienda Tarapío, un latifundio que existía en la zona desde al menos 1782.

Y que fue un punto de referencia geográfico y económico antes de convertirse en la actual urbanización. Tarapío figura en registros antiguos como parte de la Parroquia Eclesiástica de Naguanagua y, para 1892, Macpherson lo describía como un caserío con 24 casas y 158 habitantes.

Nombre de Tarapío

La Hacienda Tarapío: El sector debe su nombre a la próspera hacienda del mismo nombre que funcionó hasta la tercera década del siglo XX. Esta propiedad perteneció a Santos Matute Gómez, primo del General Juan Vicente Gómez.

Evolución: Tras la muerte de Matute Gómez, la hacienda fue confiscada por el Estado Carabobo alrededor de 1943. Parcelada y entregada a agricultores locales, lo que dio inicio a la urbanización moderna.

Origen Indígena: Aunque no se detalla un significado directo en los textos, el nombre forma parte de la toponimia del valle de Naguanagua, que tiene un fuerte trasfondo indígena (relacionado con el cacique Inagoanagoa).

Resumen

En resumen, es un nombre toponímico colonial que designó primero a una hacienda cañera y posteriormente a la zona residencial de Naguanagua.

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