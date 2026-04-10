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La Presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, lideró este viernes 10 de abril una reunión de trabajo con los titulares del Ministerio Educativo para revisar los avances del sector.

En el encuentro participaron Héctor Rodríguez, ministro de Educación, y Ana María Sanjuan, ministra de Educación Universitaria, junto a otros representantes de las carteras educativas. El objetivo de la sesión fue establecer estrategias de fortalecimiento para el sistema de formación pública. Además de evaluar los indicadores de calidad en los distintos niveles de enseñanza.

Delcy Rodríguez con el Ministerio de Educación

Los funcionarios profundizaron en la planificación del segundo momento pedagógico. Así mismo, presentaron un balance sobre la recuperación de las infraestructuras escolares en todo el territorio nacional.

Según el reporte oficial, las autoridades discutieron la implementación de políticas orientadas a optimizar las condiciones de los planteles y el bienestar de la comunidad estudiantil.

La reunión concluyó con la definición de metas para el cierre del ciclo académico actual, priorizando el mantenimiento de los centros educativos y la formación docente bajo los lineamientos del Ejecutivo nacional.

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