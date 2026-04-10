Compartir

Un hombre identificado como Luis Eduardo Pinto Jiménez, alias «El Orejón» de 36 años de edad, fue detenido por presunto abuso sexual contra una adolescente en el municipio Guacara.

Efectivos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) detuvieron al sujeto señalado de abuso contra una joven de 14 años. La aprehensión se ejecutó en el sector La Libertad tras recibir una denuncia formal que activó el patrullaje en la zona.

Detenido «El Orejón» por abuso en Guacara

Según el reporte técnico, el investigado, presenta registros policiales previos por uso indebido de arma de fuego, así como por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes.

Tras la captura, el ciudadano fue verificado en el sistema policial y puesto a la orden de la Fiscalía Vigésima Primera (21) del Ministerio Público del estado Carabobo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Capturado en San Diego sujeto solicitado por estos delitos