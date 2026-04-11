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Este viernes 10 de abril se oficializó el nombramiento de Miqueas Figueroa como el nuevo viceministro de Cultura Audiovisual, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

La información fue difundida por el ministro Raúl Cazal, quien confirmó que Figueroa asumirá la dirección de las políticas audiovisuales del despacho.

Nuevo viceministro de Cultura Audiovisual

Miqueas Figueroa posee una trayectoria vinculada a la producción de contenidos y la dirección creativa, destacando su participación en documentales y campañas de integración social.

Así mismo, ha formado parte de agrupaciones musicales como Bituaya y Sontizón, y ha liderado proyectos de comunicación alternativa en el país. Con esta designación realizada en abril, Figueroa se encargará de coordinar los movimientos sociales y la producción nacional desde el viceministerio.

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