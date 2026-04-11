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La tripulación de la misión Artemis II regresó este viernes 10 de abril a la Tierra tras completar un viaje de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna.

La cápsula Orion cayó en aguas del Océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, a las 8:07 p.m. (hora local). Marcando el fin de la primera misión tripulada del programa lunar de la NASA en más de cincuenta años.

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Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen fueron extraídos de la nave por equipos de recuperación especializados y trasladados al buque USS Murtha para las evaluaciones médicas de rigor.

Regreso de misión Artemis II

Tras el rescate, los tripulantes serán trasladados vía aérea hacia el Centro Espacial Johnson en Houston. Mientras, la nave espacial será transportada a la Base Naval de San Diego para su posterior traslado al Centro Espacial Kennedy.

Esta misión, que sirve como paso previo al próximo alunizaje tripulado, permitió probar los sistemas de soporte vital y navegación en el espacio profundo con seres humanos a bordo.

Con el éxito de este amerizaje la NASA valida las tecnologías necesarias para las futuras misiones. Artemis busca establecer una presencia permanente en la superficie lunar durante los próximos años.

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