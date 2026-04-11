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Efectivos del Cicpc incautaron un alijo de 29 envoltorios de marihuana, con un peso total de 14 kilos con 895 gramos, durante un procedimiento realizado en la parroquia El Cují de Barquisimeto.

El operativo tuvo lugar este jueves 9 de abril en una vivienda del sector El Jayo, donde los funcionarios capturaron en flagrancia a un hombre de 44 años y a una mujer de 35 años. Al verificar los datos en el sistema Siipol, se constató que el ciudadano detenido presenta un registro previo por robo genérico correspondiente al año 2006 en la entidad larense.

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Incautan Marihuana en Barquisimeto

Tras el hallazgo de la sustancia, los detenidos fueron trasladados a la Delegación Municipal Barquisimeto para su debida reseña policial. El procedimiento quedó a disposición de la Fiscalía 11° del Ministerio Público del estado Lara. Organismo que se encargará de las investigaciones para determinar el origen y el destino previsto para el cargamento.

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