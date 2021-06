Un grupo conformado por 80 migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos; luego que fuesen procesados y les tomaran sus huellas y aseguraran que los trasladarían a un lugar seguro.

En tal sentido, el abogado de migración, Rolando Vásquez denunció la situación en Instagram que el pasado 6 de junio, las autoridades convencieron al grupo de migrantes que los trasladarían a un lugar seguro. Sin embargo, los deportaron de Estados Unidos por medio de la frontera con México, El Paso.

Durante la publicación, Vázquez señaló que a algunos de los afectados les quitaron el pasaporte, sus pertenencias y 600 dólares. Una de las razones del viaje, es que varios migrantes viajaron al país en busca de refugio y terminaron deportados en la frontera.

El abogado denunció que “Sí, ya habían sido procesados, habían entrado al centro de detención. Luego bajo engaños de que los liberarían, los trasladaron en autobús y luego en avión. Los dejaron en la frontera sin sus documentos ni sus pertenencias”.

Especificó, además, que es una situación real que está ocurriendo con bastante frecuencia. “No es lo que quiere aparentar esta administración, que la situación en la frontera está en control. Había niños presentes”, señaló.

En la actualidad, la frontera sur de Estados Unidos permanece cerrada, por lo que no se admiten migrantes en busca de asilo. No obstante, el presidente Joe Biden señaló que se permite la permanencia de niños no acompañados y también familias con niños pequeños.

