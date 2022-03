Compartir

El pasado 4 de marzo pescadores que cumplían con una faena de pesca, grabaron un río de petróleo que recorre el golfete de Coro en el estado Falcón, al occidente de Venezuela.

En la grabación se observa las manchas de petróleo que flotan por la playa a una milla de la población de Tiguadare; en la Península de Paraguaná y al fondo se ve la refinería Cardón.

Los pescadores aseguran que en los últimos años, son ellos los que dan parte a Pdvsa sobre los derrames y a los días acuden a revisar la situación, para posteriormente tapar la fuga de las líneas que van desde Bajo Grande en Zulia hasta el Complejo Refinador de Paraguaná en Falcón; y que recorren el golfete de Coro y el istmo de Paraguaná.

Pérdidas en el sector pesquero debido al derrame

Debido a estos derrames las pérdidas en el sector pesquero son excesivas, ya que se dañan las redes y las embarcaciones se manchan de petróleo. Anteriormente, Pdvsa asumía los gastos de daños provocados a los pescadores por los derrames, además con el Ministerio de Ambiente hacían recuperación de la bahía, esto no se cumple desde hace varios años, dijeron los pescadores.

Esto también trae como consecuencia que las especies marinas se alejen y esto conlleva a que los pescadores deben usar más gasolina para navegar mucho más, pero desde hace tres semanas no reciben gasolina subsidiada ni han sido insertados en el sistema Patria.

Falta de combustible

En la Península de Paraguaná hay 1200 embarcaciones de la pesca artesanal paralizadas por falta de combustible y esto afecta a más de 3500 familias que se benefician de ello. El pasado viernes, los representantes de los 26 consejos de pescadores que hacen vida en los tres municipios de la Península, se reunieron para establecer acciones que les permita volver a tener combustible.

La mayoría ya no tiene comida en sus hogares y sin gasolina no pueden trabajar. Algunos han optado por usar la gasolina de sus vehículos para poder hacer alguna pesca que los lleve a tener el sustento diario para sus hijos. Los demás están a la espera de lo que diga el Ministerio de Pesca y la Zona Operativa de Defensa Integral Falcón, para que los pescadores vuelvan a tener el suministro de combustible que no es constante desde hace dos años, cuando comenzaron las restricciones por el carburante.

